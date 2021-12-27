HDP’nin gençlik kongresine 16 gözaltı

Diyarbakır
'da düzenlenen HDP
3. Olağan Gençlik Kongresi'nde terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. Kayapınar
ilçesindeki bir düğün salonunda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan
lehine sloganlar atıldı. Etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin sorguları TEM Şube
'de sürüyor.