İBB otobüsleri iptal etti, vatandaşın imdadına Sultangazi Belediyesi yetişti

Sultangazi'de sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde eve ve iş yerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı ve İETT tarafından yapılan otobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) almış olduğu kararla azaltıldı. Topkapı Minibüs seferleri ise durduruldu.

Aksayan ulaşımı Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan otobüs seferleri ile vatandaşların mağduriyeti giderilmeye başlandı.

İBB'nin Sultangazi Yayla Mahallesi-Vezneciler Otobüs seferlerini azaltırken Topkapı Minibüs seferlerini durdurmasının ardından soğuk havalarda mağdur olanların imdadına yetişen Sultangazi Belediyesi, İBB yönetiminin kaldırdığı ve iptal ettiği hatlar yerine koyduğu otobüslerle sefer düzenlemeye başladı. Sabah ve akşam saatlerinde oluşturulan seferler ile vatandaşlar tramvay durağına ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor.

'540 BİN KOMŞUMUZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'





Konuya ilişkin Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İBB tarafından Topkapı-Yayla Minibüs Hattı'nın iptal edilmesi ve Vezneciler-Yayla Otobüs seferlerinin azaltılması sonucu yaşanan mağduriyeti çözmek adına, Yayla-Malkoçoğlu arası ring seferlerimizi başlattık. 540 bin komşumuz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.