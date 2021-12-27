İçişleri’nden İBB’ye terör teftişi

SABAH'IN Türkiye gündemine taşıdığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ndeki (İBB) örgüt yapılanması büyük yankı uyandırdı. Terör örgütü üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuya ilişkin açıklamasının ardından "İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak bak bak!" diye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun, bugüne kadar işten çıkardığı 13 bin 312 kişinin yerine belediye iştiraklerini örgütlere teslim ettiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada ise şunlar kaydedildi: "İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/ KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP
, ayrıca bazılarının FETÖ
ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İBB'de DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır." Ömer ÇETİN / SABAH