Kumar oynatmak için ormana baraka yaptılar!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alan içinde bir barakada kumar oynandığıa dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili başlatılan araştırmalar sonucu, 25 Aralık 2021 günü tespit edilen barakaya operasyon düzenlendi.

BARAKA KUMARHANEYE JANDARMA BASKINI

Barakada yapılan aramalar sonucu çok sayıda silah ve fişek ile birlikte kumar oynatmada kullanılan malzemeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 400 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili adli merciilere sevk edilen 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.