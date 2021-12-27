Meclis Başkanı Şentop: İstiklal Marşı bu milletin kimlik kartıdır

"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu", TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un onursal başkanlığında Samsun'da başladı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 85. ölüm yıl dönümünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek sempozyumun açılış konferansını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop verdi.

Programda konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Asım'ın nesli vefat ettiği gün sahip çıktığı büyük şairine bugün de sahip çıkıyor ve gelecekte de onun değerini bilmeye devam edecektir. 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kanunla kabul edildi. Milletimizin varlık ve tam bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşımızı ve şairi Mehmet Akif Ersoy'u il, ilçe ve köylerde düzenlenen özel birçok programla anmaya çalıştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM Başkanı olarak İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra, 'Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nın davasını anlaması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal' dizleridir. Atatürk, 'benim milletimizden asla unutmamasını istediğim mısralar bunlardır. Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz' der" diye konuştu.

Konferansta İstiklal Marşı'nın önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithaf ettiği, milletimizin tüm fertlerinin topyekun anı şevk ve heyecanla terennüm ettiği esasen şiir ya da marş hüviyetinin de dışında kalan bir metindir. Bu milletimizin kimlik kartıdır. İstiklal Marşı sihirli bir metin hüviyetine haizdir. İçinden bir kelime ya da hece eksik söyleseniz ahengi bozulur. Bestesi kendi içinde mevcuttur. Söz ile vücudu yükselten güçlü vurgular onu şiirden marş havasına taşır. İstiklal Marşımızdaki büyük ifade gücü Milli Mücadele sırasında insanımızda ortaya çıkan büyük ve gizli enerjinin coşkun halidir. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda 100'lerce kiloluk mermiyi sırtında taşıyan Seyit Onbaşının savaştan sonra yanı mermiyi tekrar kaldırmaya teşebbüs ettiğinde bunu başaramaması gibi. Savaş meydanında imanla azimle devleşen asil insanımızın vurgulama ve söyleme enerjisinin taşma halidir. Kimileri buna iman gücü dese de yok edilmek istenen bu milletin küllerinden doğduğu İstiklal Harbi'nin yüceliği kadar onun destanı olan marşı da çok büyük bir şiirdir. Şüphesiz ki bu marş, milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir. Bizi millet yapan temel bileşenimizdir" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un önemine değinen meclis başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde kurulduğu toprakların vatan yapılmasının bir belgesidir, milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir devlet ve millet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve anayasasının tek ideolojisidir. Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönemde de bu dönemde de birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Mebus olarak girdiği mecliste neredeyse fiilen hiç görev yapamadı, emekli maaşı da alamadı. Ankara'ya gelişinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti etkili olmuş, milli mücadele saflarına dahil olmuştur. En yüksekteki işini ve ailesini bırakarak oğlu ve arkadaşları ile birlikte Milli Mücadele'ye koşarak katılmıştır. Manda yanlılarına, ümitsiz insanların çoğunlukta olduğu yokluk ve tükenmişlik hissindeki vatana, 'korkma' diye ümit terkin etmiştir. O, insanımızdaki gizli enerjiyi ortaya çıkartan bir nefesti. Baştan başa vatan topraklarını şevke getirdi ve 'doğacaktır sana vadettiği günler hakkın' diyerek zaferi müjdeledi" ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin ortak dilinin İstiklal Marşı olduğuna vurgu yapan Şentop, şunları söyledi:

"İstiklal Marşı milletimizin ortak dilidir. Bu kültürün içinde bize ait değerli ve kültürü taşıyan İstiklal Marşı ruhu milletimizi koruyan ve onu gelecek nesillere aktaran en kıymetli hazinemizdir. Vefatının 85. seneyi devriyesinde Akif'in her yönüyle geçlerimize ve geleceklere aktaralım. Eserlerinde dile getirdiği üstün insanlık çizgisinin sembol ismi Asım'ı şüphesiz Akif'in kişiliğinden tebessüm ettiğini hepimiz farkındayız. Sizlerden 100. yılında İstiklal Marşımızın yazıldığı şartların unutulmaması gelecek nesillere aktarılması için yapacağınız çalışmaların devamını diliyorum. Sunacağımız katkıların Milli Mücadele ile küllerinden doğan bu milletin şiirle kurulan destanını tarihe kazıyan Mehmet Akif'in yeniden idrakini ve yeniden örnek alınmasına vesile olmasını niyaz ediyorum."