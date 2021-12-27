Son dakika: 27 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: 27 Aralık'a ilişkin güncel koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'na ait "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaşıldı.

İşte Kovid-19 verilerinde son durum:

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

HATIRLATMA DOZU VURGUSU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız.

26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 26 Aralık tarihinde saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 21 bin 214 kişi iyileşti.