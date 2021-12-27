Suç örgütü operasyonunda 9 tutuklama





Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin andından operasyon için harekete geçildi. 24 Aralık günü yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet 9 mm çaplı tabanca, 6 adet av tüfeği, 90 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, suç unsuru 193 bin TL para, 1 milyon TL değerinde çok sayıda senet ele geçirilerek, el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.