Haberler Gündem Haberleri Tarihi İbrahim Paşa Köşkü’nde yangın paniği
Giriş Tarihi: 27.12.2021 18:10

Tarihi İbrahim Paşa Köşkü’nde yangın paniği

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tarihi İbrahim Paşa Köşkü’nde yangın paniği

İstanbul Bebek’teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü’nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ahşap olan köşte meydana gelen yangına köşkte yaşayanların ilk müdahaleyi yapmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Bebek Mahallesi Bebek Bostanı Sokak'taki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, binanın dışında bulunan havalandırma ünitesinde çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede binaya sirayet etti. İlk olarak binada çalışanlar yangına müdahale etti. Durumu gören komşular da itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışmasına başladı.

"KÖŞTE KOMŞULARIN MÜDAHALESİ YANGINI SÖNDÜRDÜ"

Yangının çıktığı binada çalışan görevli yangından sonra komşuların müdahalesi ile yangının söndürüldüğünü erken müdahale olmasa yangının tüm köşykü kül edebileceğini söylediler.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası tamamen söndürülürken, binanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi İbrahim Paşa Köşkü’nde yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA