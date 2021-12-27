Son dakika haberi: Yargıtay’dan emsal sosyal medya kararı! Hakaret paylaşımında ’öğrenim tarihi’ kriteri

Yüksek Mahkeme, sosyal medya platformlarından hakaret içerikli paylaşımlarda şikayet ve zamanaşımı sürelerinin mağdurun o paylaşımı öğrendiği andan itibaren başlayacağı şeklinde emsal nitelikte bir karar verdi. Kararla birlikte, mağdurun hakareti öğrenme tarihi suç tarihi olarak kabul edilecek. Avukat Alev Acar, bu kararın, çok önceki tarihlerde yapılan paylaşımlara ilişkin de mağdurun şikayet hakkını kullanabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, hakaret içerikli bir paylaşımı retweet yapanın da hakaret suçunu işlediği şeklinde önemli bir karara imza atmıştı. Şimdi de Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya hesaplarından hakaret içerikli paylaşım yapanlara ilişkin emsal nitelikte karar verdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret içerikli paylaşımlarda şikayet hakkının söz konusu paylaşımın öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kullanılabileceğini, yani hakareti öğrenme tarihinin suç tarihi olarak kabul edildiğine karar verdi. Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında mağdurun hakareti öğrendiği tarihe ilişkin beyanı, sosyal medya çıktısı ve başsavcılığa yapacağı suç duyurusu dikkate alınacak.

PAYLAŞIMIN SİLİNMEMESİ İHLALİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİR

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Alev Acar, sosyal medyada hakaret içerikli bir paylaşımın kaldırılmadığı sürece mağdurun şeref ve haysiyetine yönelik ihlalin devam ettiğini belirterek, "Söz konusu paylaşımın silinmemesi ihlalin devam ettiğini gösterir. Bu durumda da şikayet ve zamanaşımı süreleri mağdurun bu ihlali ve faili öğrendiği andan itibaren işleyecektir. Mağdurun, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanması gerekir. Yani 6 aylık sürenin tespitinde paylaşımın yapıldığı tarih değil, mağdurun bu hakaret içerikli paylaşımı öğrendiği tarih esas alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ALINDIĞI TARİH MAĞDURUN FİİLİ ÖĞRENME TARİHİ KABUL EDİLİYOR

Günümüzde herkes tarafından çok aktif bir şekilde kullanılan sosyal medya hesapları üzerinden, hakaret suçunun yoğun olarak işlendiğini söyleyen Avukat Alev Acar, "Şikayet süresinin, hakaret içerikli paylaşımın öğrenildiği tarihten itibaren başlıyor olması nedeniyle çok önceki tarihlerde yapılan paylaşımlara ilişkin de mağdur tarafından şikayet hakkı kullanılabilir. Yargıtay, verdiği kararlarda bu hususta çok nettir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararında da belirtildiği üzere, ekran görüntülerinin alındığı tarih mağdurun fiili öğrenme tarihi olarak kabul edilmektedir" dedi.

PAYLAŞIMLAR ELEŞTİRİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE YAPILMALI

Sosyal medya kullanıcılarını hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmama konusunda uyaran Acar, "Sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımların, eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapması gerekmektedir. Aksi durumda sosyal medya kullanıcıları bir hukuki süreç ile karşı karşıya kalabilirler" açıklamasında bulundu.