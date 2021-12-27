Yıl sonu denetimlerde çakarlı taksi yakalandı

Cevahir AVM önünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından yılsonu yaklaşması nedeniyle yapılan denetimlerde kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan araçlar kontrol edildi. Polis denetimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Aracında çakar sistemi bulunan taksi durduruldu. Taksi sürücüsü ışıklı sistemden haberi olmadığını Taksi sahibinin yaptırmış olabileceğini söylemesine rağmen cezadan kurtulamadı. Sürücüsü Saadettin Bakan'ın "yaralama ve tehdit" suçlarından aramasının bulunduğu belirlendi. Saadettin Bakan, polisler tarafından karakola götürüldü.

Denetimler sırasında Berat Acar yönetimindeki ticari taksi şüphe üzerine durduruldu. Şoför Acar'ın kimlik kontrollerinde taksi şoförlüğü kaydının bulunmadığı, kaçak çalıştığı belirlendi. Acar'ın aracı çekici tarafından götürüldü.



VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ



Denetimler sırasında taksi bulmakta güçlük çeken vatandaşlar polise şikayette bulundu. Denetim yapan ekiplerin yanına gelen yönetmen Zafer Ünlü "Taksim'de yarım saat taksi bekledim. Kimse almadı. Ellerimde eşyalar vardı. Neden almıyorsun deyince de tehdit ettiler" diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar da Ünlü'ye destek oldu.