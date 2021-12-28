2 bin kişiye dava açtı

Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
, iki ay önce, yabancılarla ilgili büyük infiale neden olan düzenlemeleri Belediye Meclisi'nden geçirmişti. Buna göre, Bolu'da yaşayan yabancı vatandaşların, suya dolar kuru üzerinden para ödemesi, nikah ücreti olarak da 100 bin lira ödemesi kararlaştırılmıştı. 4 milyon civarında yabancıyı 'misafir' olarak yıllardır bağrına basan Türk halkı, CHP'li Tanju Özcan'ın faşist kararlarına sessiz kalmadı. Sosyal medyadan kampanyalar başlatıldı. Faşist kararlara ağır eleştiriler yapıldı. Bolu'da yaşayan yabancılara tahammül edemeyen ve insanlar arasında ayrımcılık yapmakta hiçbir mahsur görmeyen Başkan Tanju Özcan, kendisine yapılan eleştirilere tahammül edemedi. Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Tanju Özcan'ın avukatı da hakaret içerikli paylaşımların tespiti için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarından kendisine sert eleştiri yönlendiren 2 bin kişi hakkında, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim" dedi.