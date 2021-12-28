6 askerin şehit olduğu terör saldırısının sanığı için 6 kez müebbet istemi

Şırnak'ta 26 Eylül 2016 tarihinde Şırnak-Van yolu güvenliğini sağlayan askerlere yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemi ile katılan terörist Hüseyin Osmanpur, kendisine yönelik yapılan iddiaları kabul etmediğini ve yazılı savunmada bulunacağını söyledi.

Savcılık Hüseyin Osmanpur'un devletin birlik ve bütünlüğünü bozma müebbet, 6 defa kasten adam öldürme suçundan ayrı 6 kez müebbet, 32 adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefetten cezalandırılmasını istedi.

Hüseyin Osmanpur'un avukatı ise, şehit edilen askerlerin silahlarının kayıp olup olmadığını, kayıp değilse silahlar üzerinde müvekkilinin parmak izlerinin bulunup bulunmadığı hakkında İçişleri Bakanlığına yazı yazılmasını talep ederek, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Hüseyin Osmanpur'un tutukluluk halinin devamın karar verdi. Mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.