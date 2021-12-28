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Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:27 Son Güncelleme: 28.12.2021 09:37

6 ilde DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

DHA
6 ilde DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 16'sı, yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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6 ilde DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli yakalandı
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