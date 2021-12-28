Anne yüzüm iyileşecek mi?

Gazıantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya
'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmaya devam ediliyor. Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş
'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu, annesinin ise "Ömer Hocamız senin yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi.
TEDAVİ BİR YIL SÜRECEK
Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan
, "Asiye'deki normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma. Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibini yapacağız. İki hafta sonra gelişmeleri değerlendireceğiz ve yeniden doku nakline başlayacağız. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse müdahalede bulunacağız. Hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ciddi bir travma geçirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Tam iyileşme bir yılı bulabilir. Ailenin de morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar" dedi.
ASİYE'Yİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR
ASİYE Ateş'in annesi, babası, halası ve dedesini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı "Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Aile ile cuma gecesinden bu yana iletişim halindeyiz. Misafir ediyoruz. İnşallah böyle feci bir olayı bir daha yaşamayız. Asiye kurtulacak. İnşallah güzel günler onu bekliyor" dedi.
BABA ATEŞ YENİ İŞE BAŞLAYACAK
ASİYE Ateş'in köpeklerin saldırısına uğradığı sitedeki işinden atılan baba Hüseyin Ateş
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep
programı sırasında ziyaret ettiği Erdem Soft Tekstil Fabrikası
'nda işe başlatıldı. Dün SGK
'ya başvurarak işe girişi yapılan Hüseyin Ateş, Asiye'nin tedavisi bitip Gaziantep'e dönünce fabrikada çalışmaya başlayacak. Öte yandan SGK, Ateş'i işten çıkaran Nevşan Site Yönetimi hakkında inceleme başlattı. 2 SGK müfettişi evrakları inceledi.