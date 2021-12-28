Bakan Akar'a Boşnak öğrencilerden "Plevne Marşı" sürprizi

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Bakan Akar, "Siz gençler geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin eğitim ve öğretimi için ne yapsak azdır. Bu konuda görüyorum ki Maarif Vakfı, Bosna Hersek Milli Eğitimi ile koordineli şekilde sizlere çok özel bazı imkanlar hazırlamış. Sizlerin de bu imkanlardan en iyi şekilde yararlandığınızı memnuniyetle müşahede ediyorum. Bosna Hersek'in geleceği siz gençlersiniz." diye konuştu.

Akar, 25 sene önce Bosna Hersek'te görev yaptığını belirterek "Nelerin değiştiğini, işlerin ne kadar iyiye gittiğini büyük bir memnuniyetle görüyorum. Sizlerin çalışmalarıyla Bosna Hersek bugünkü seviyesinden çok daha ileri gidecek." dedi.

Ortaokul öğrencilerine de tablet hediye eden Akar, daha sonra beraberindeki Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile Maarif Vakfı Okulu'ndan ayrıldı.

Akar, daha sonra Bosna Hersek'te görev yaptığı dönemde açılmasına katkı sağladığı engellilere eğitim veren okulu da ziyaret ederek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.