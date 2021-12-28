Bakan Kasapoğlu’ndan ’Spor yasası’ açıklaması

"BU SÜREÇ 84 MİLYONU GURURLANDIRACAK BİR SÜREÇ OLACAK"

Açıklamalarına devam eden Bakan Kasapoğlu, "Bu yasa, yönetici, yönetim kurulu üyesi dahil herkesin sorumluluklarını ortaya koyacak. Ben Türkiye'de sorumluluk almaktan çekinmeyecek yüzlerce yönetici tanıyorum. Herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğu bir süreci, sporumuz için önemli bir süreç olarak görüyoruz. Burada amaç, Türkiye'nin iddiasını yükseltmek ama birkaç branşta değil. Türkiye'nin her branşta birçok yetenekli sporcusu var ve biz bunları ortaya çıkarmak zorundayız. Bizim iyiyi teşvik etme konusunda sorumluluklarımız var. Bizim el birliği ile sporun tüm iyi yönlerini ortaya çıkaracak, sporu tabana yayacak çalışmalara olan ilgiyi arttırma sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki bu süreç, 84 milyonu gururlandıracak bir süreç olacak" diye konuştu.

"YÜZMEDE OLİMPİYATLARA REKOR BİR KOTAYLA KATILDIK"

Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kıran Emre Sakçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, yüzmenin kendileri için önemli branşlardan biri olduğunu vurguladı. Emre Sakçı ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gaziantep'te Türkiye'nin en modern havuzunu açtık ve bu Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor. Bu havuzdan nice şampiyonlar çıksın, dedik. Mutluyum çünkü yüzme bizim en önem verdiğimiz branşlardan birisi. Bu konulardaki gelişimi, sonuçları hep birlikte görüyoruz. Sadece Emre'nin dünkü başarısı değil. Emre ile bu yolculukta sürekli birlikteyiz. Olimpiyatlarda onunla birlikteydik. Yüzmede olimpiyatlara rekor bir kotayla katıldık. Bizim bu çerçevede özellikle büyük umutlarımız var. Yakın gelecekte yüzmede birçok başarıyı birlikte yaşayacağız. Emre ayak seslerini duyurmuştu ve devam edecektir inşallah" şeklinde konuştu.

"YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJEMİZ VAR"

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yetenek taraması ve spora yönlendirme projemiz var. Bu proje kapsamında 1 milyon 300 binden fazla çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve ailelerimizle işbirliği içerisindeyiz. Ailelerimizin bilinci bizleri ayrı umutlandırıyor. Biz çocuklardaki hevesi, ciddi bir iradeye dönüştürmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda kat ettiği çok önemli bir yol var. Cumhurbaşkanımızın sporu engin bir vizyon ile sahiplenmesi bizim için çok önemli. 85 milyonun ortak sevincini ve mutluluğunu görünce bu yolun ne kadar mutlu olduğunu fark ediyoruz" diye konuştu