Bakan Yanık duyurdu! Engelli atamaları ocak ayının ilk haftasında yapılacak

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Yanık, engelliliğin bir kusur olmadığını ve herkesin başına her an gelebileceğini söyledi. İhtiyacı olup da başvuru yapan hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerini dile getiren Yanık, 535 bin kişinin evde bakım yardımı aldığını, bu kişilere aylık 1798 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Bu kapsamda 2021'de toplam 11 milyar lira ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "535 bin kişiye de engelli bakım aylığı, yani engelli yakınına kendi çocuğu, yakını olabilir ona baktığı için maaş veriyoruz. 2021 yılında aralık ayı hariç 4,7 milyar lira engelli aylığı dağıtmışız." diye konuştu.