Başkan Erdoğan fedakarlık örneği olarak gösterip, ’Ziyaret edeceğim’ demişti! Hatem teyze konuştu: Ona kete yapacağım

"MEMLEKETİ İÇİN ÇALIŞAN LİDERİN PEŞİNDEN GİDİP ÇALIŞMAK İSTEDİM"

Başkan Erdoğan'ı 1999 yılında Pınarhisar'daki cezaevi sürecinde takip ettiğini ve AK Parti'nin kurulacağını öğrendikten sonra burada çalışmaya karar verdiğini söyleyen Kurt, 2002 yılında kadın kollarında görev yapmaya başladığını belirtti.

Kurt, AK Parti'ye katılmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı:

"Burada 8 tane köy var, bu köylerin her birisinin arasında 30 kilometre mesafe var ama araç yoktu. Ben bu zorlukları üstlenmek şartıyla yoluma devam etmeye başladım. Hastanede dayak yiyenler, birbirini dövenler, ilaç kuyrukları vardı, randevu sistemi yoktu. Yeterli hastane yoktu. Sağlık, ulaşım, eğitim, teknoloji alanında memleket için çalışan bu liderin peşinden gidip çalışmak istedim."

Sağlık, ulaşım, eğitim ve teknoloji alanında yapılacak yatırımların o dönem parti tüzüğünde de yer aldığını ifade eden Kurt, Erdoğan'ın ne söz verdiyse tek tek yerine getirdiğini kaydetti.