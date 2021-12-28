Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ailelerin 849 gündür evlat nöbeti için başlattığı eyleme her geçen gün yeni bir aile daha katılıyor. Ailelerin Türk bayraklı ve 'kahrolsun PKK-HDP' sloganları ile karşıladığı Adla Yıldırım, 2014 yılında kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akif Yıldırım için eyleme katıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden HDP ili binası önüne gelerek annelerin evlat nöbetine katılan anne Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif'in, yaklaşık yıl önce kuzey Irak'a çalışmaya gittiğini belirterek, orada terör örgütü tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Elinde oğlunun resmi ile çağrıda bulunan anne Adla Yıldırım, "Annelerin evlatlarına kavuştuğunu görünce eyleme katıldım. Mehmet'im, teslim o devletine sığın" ifadelerini kullandı.