Emerhan Halıcı’dan büyük başarı! Zeka sorularıyla Guinness Dünya Rekortmeni oldu

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, 43 yıl 6 gün ile "Dünyanın En Uzun Süre Zekâ Soruları Hazırlayan Köşe Yazarı" olarak "Guinness Dünya Rekortmeni" unvanına sahip oldu.

Halıcı, 1978 yılından beri Bilim Teknik Dergisi'nde Zekâ Oyunları köşesini, 2003 yılından beri de Hürriyet Gazetesi'nde günlük Akıl

Oyunları köşesini hazırlıyor. Halıcı ayrıca 27 yıldır Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması'nın ve 17 yıldır uluslararası PuzzleUp yarışmalarının tüm sorularını hazırlıyor. Halıcı'nın üniversite yıllarından başlayıp bugüne kadar uzanan sürede zekâ, matematik ve satranç soruları hazırladığı yayın

organları arasında Sabah Gazetesi'nin yanı sıra, IBM Dergisi, Bilim ve Sanat, NTV Bilim, Hürriyet Bilim, TSF Satranç Dergisi, Oyun Dergisi, Milliyet Gazetesi ve Posta Gazetesi de yer alıyor.

ÖDÜLÜ BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ

Emrehan Halıcı'ya Guinness Dünya Rekoru Sertifikası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

EMREHAN HALICI KİMDİR?

Konya'da doğan Emrehan Halıcı, Konya Maarif Koleji mezunudur. Lisans ve Lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve aynı üniversitede bir süre asistanlık yaptıktan sonra kendi şirketini kurmuştur.

Yurt içinde ve yurt dışında bilgisayar ve yazılım alanlarında birçok proje gerçekleştiren Emrehan Halıcı, ilk Türk bilgisayarının üretiminde yazılım sorumlusu olarak görev almıştır. Üniversite-sanayi iş birliği için yoğun çabalar harcayan Halıcı, ODTÜ Teknokent'in kurulmasında etkin rol almış ve

Türkiye'nin ilk teknoparkının yatırımcısı olmuştur.

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Halıcı, Türkiye Bilişim Şuralarının

düzenleme kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Müziğe özel ilgi duyan ve davul çalan Halıcı, bilgisayar destekli müzik teknolojisinin yurdumuzda tanınıp yaygınlaşmasına öncülük eden isimlerdendir.

Bilgi ve zekâya dayalı etkinliklere yoğun ilgi gösteren Halıcı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı ve Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanlığı

görevlerinde bulunmuştur. 1978 yılından beri TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde "Zekâ Oyunları" köşesini hazırlayan ve TÜBİTAK tarafından yayınlanan Zekâ Oyunları 1,2,3 ve Beyin Sporları 1,2,3 kitapları olan Halıcı'nın yerli ve yabancı pek çok yayın organında yayınlanmış 20,000'in üzerinde sorusu bulunmaktadır. 21, 23 ve 24. dönem milletvekilliği yapan Emrehan Halıcı, Türkiye Zeka Vakfı'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.