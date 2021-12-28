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Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:51

Gaziantep'te korkunç kaza! Tırın altında kalarak can verdi

Gaziantep’te korkunç kaza! Tırın altında kalarak can verdi

Gaziantep'te, trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan Güllü Kök (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki trafik ışıklarında dilencilik yapan Güllü Kök, Halil Kılınç'ın kullandığı tırın altında kalarak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kök, özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Gaziantep'te korkunç kaza! Tırın altında kalarak can verdi
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