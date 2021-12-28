Kanserli babasını bıraktı dava için sokak sokak çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki gün İstanbul
'daki programında, "Evet bu dava işte böyle bir davadır. İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri, önde tuttukları bir davadır. İşte bunun için bu davada bencilliğe yer olmaz" diyerek bahsettiği kadın partili, AK Parti Arnavutköy İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Sunguroğlu çıktı. Vatan sevgisiyle herkesin takdirini toplayan 46 yaşındaki Sunguroğlu SABAH'a konuştu. Eşi Tokatlı kendisi Muşlu olan iki çocuk annesi Sunguroğlu şunları anlattı:
2014'ten beri partinin çeşitli kadrolarında görev yapıyorum. Daha önce bir tekstil şirketinde yönetici asistanlığı yapıyordum. İşimi bırakarak tüm vaktimi teşkilat çalışmalarına ayırdım. Vefat eden babam Öztürk Oktay
da Recep Tayyip Erdoğan âşığıydı. Maddi olarak hiç beklentim olmadı. Ben vatanımı çok seviyorum.
Babamın vefat ettiği dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimi
vardı. 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Evde tedavisinin devam etmesini istiyordu. Ben Kadın Kolları'nda Seçim İşleri Birim Başkanı'ydım. Sabah 09.00'da gidiyor, en erken 18.00'de dönüyordum. Babamın durumu bu dönemde ağırlaştı. Bir gün teşkilata gitmedim. "Sen niye partiye gitmedin?" dedi. "Hastayım" dedim. Gülerek, "Sen mi hastasın, ben mi hastayım? Bak kızım; sen benim Erdoğan'a olan sevgimi çok iyi biliyorsun. Bu seçim o kadar önemli ki baba falan dinleyecek bir seçim değil. Burası teşkilata yakın. Bana bir şey olursa 5 dakikaya gelirsin. Önemli olan vatanımız. Benim hakkım sonuna kadar sana helaldir" dedi. Ben de babamı kıramadım, kalktım gittim. 7 Haziran'da babamı kaybettim. O dönemde yine teşkilata gittim, ağlaya ağlaya çalışmaya devam ettim.
Her sabah uyandığımda babama Kur'an okurum. Genel Merkez, İstanbul'un 39 ilçesinden AK Parti teşkilatlarının çalışanlarından anılarını yazmalarını istedi. Benim de aklıma babamla ilgili anımızı yazmak geldi. O günü tekrar yaşayarak ağlaya ağlaya yazdım. Cumhurbaşkanımız'ın benim anımı okuyacağını hiç tahmin etmedim. Arkalarda bir yerde oturuyordum. Çok duygulandım. Babamın sevdiği kişinin, babamdan bahsetmesi çok güzel bir duyguydu.
Babamla arkadaş gibiydik. Her şeyimi hiç çekinmeden anlatırdım. Bizimle çocuk olurdu, eğlenirdi. Babamın da tek isteği Cumhurbaşkanımız'ı yakından görmek, bire bir konuşmaktı. Cumhurbaşkanımız'ın evimize gelmesini çok isterdim. Reis'in de dediği gibi kadınlar bu davanın öznesi. Ben nefes aldığım sürece Reis'in yanında olacağım. Bu göreve makam mevki için başlamadım. Vatanım için başladım. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan yapacağız.
'KIZIMIN BU YOLDA YÜRÜMESİNDEN MEMNUNUM'
ANNE Songül Oktay: "Kızımın bu yolda yürümesinden çok memnunum. Babasının yolundan gittiği, ailesinin sözünü dinlediği için onu takdir ediyorum. Ömrümüz olduğu sürece aynı yolda devam edeceğiz. Biz ve bütün akrabalarımız bu yoldayız. Reis var oldukça bizler de varız. Allah ona uzun ömürler versin."