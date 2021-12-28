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Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:57

Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Şile’yi ziyaret etti

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Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Şile’yi ziyaret etti

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü




Türkiye-Afrika 3'üncü Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da olan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile görüştü. Şile Belediye Başkanlığı Binası'nda gerçekleşen görüşmede Mahamadou ve beraberindeki Bakanlardan oluşan heyet, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile birlikte Şile'de faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulundu. Üretim sürecine dair bilgiler aldı. Daha sonra Şile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden heyete, Başkan İlhan Ocaklı ve Şile Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

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Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Şile’yi ziyaret etti
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