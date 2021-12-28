Şanlıurfa’da feci kaza: 9 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale Karayolu Eyyübiye İlçesine Bağlı Uğurlu Mahallesi civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen Akçakale'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan otomobil aynı istikamete seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastahaneleri'ne kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.