SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında

Hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan çok sayıda dava açılan ve defalarca gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan yeniden gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin ise arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında Erkan Karaarslan'ın yanı sıra CHP'li Avcılar Belediyesi İhale Komisyon başkanı ve üyelerinin de yer aldığı öğrenildi.



Soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporu, en önemli deliller arasında bulunuyor. Raporda, Avcılar Belediyesi'nin iki ihalesiyle ilgili Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şahısların ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler yer aldı. Raporda, Erkan Karaarslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığına dikkat çekildi.



Bilirkişi raporunda, FETÖ'nün belediyeler imamı için başlı başına bir suç örgütü olduğu tanımı yapılması dikkat çekti. Soruşturmaya konu Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken, sadece "Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü"yle iltisaklı firmalardan teklifler alındığı vurgulanırken, yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklifi evrakı hazırlandığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi tarafından, Karaarslan'la iltisaklı şirketlerin sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, aslı görülmüştür şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği belirlendi.



TUTUKLANDI AMA BELEDİYEDEKİ İŞİNİN BAŞINDA GİBİ GÖSTERİLDİ



Tespitlere göre; basit araştırma usulleriyle dahi birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşılarak ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmalar, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmaları sağlandı. Karaarslan, 15 Temmuz darbe girişimi akabinde gözaltına alınarak tutuklandı ancak süreç boyunca ihaleye konu projenin yöneticisi sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildi.



1 MİLYONLUK KAMU ZARARI



Karaarslan'ın 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım ihalesinde yaklaşık 170 bin lira, 2016'daki girdiği ihalelerde 54 bin liralık kamu zararının oluştuğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.