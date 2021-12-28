Son dakika | Sahte kimlikle Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı! G-87 kodlu DEAŞ’lı...

Son dakika haberi: Kiev'den Ankara'ya gelen uçaktan inen yolculara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan bir şahsın hareketlerinden şüphelenildi.
Bunun üzerine yapılan araştırmalarda, T. I. adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan şahsın pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli şahsın Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B. V. (24) olduğu, DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye'de geçmiş yıllarda faaliyet gösterdiği, hakkında G-87 kodu olduğu tespit edildi.
Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi şahıslara ait çok sayıda fotoğraf, video, DEAŞ terör örgütünün eylem ve infazlarına ait görüntüler ile DEAŞ terör örgütüne müzahir olarak yayın yapan illegal yayın organlarına ait videolar tespit edildi.
Türkiye'ye giriş yasağı olmasından dolayı sahte kimlik bilgileri ile ülkemize giriş yapmaya çalışan B.V.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulundu.
Ayrıca, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte pasaportlarında farklı ülkelere giriş-çıkış damgaları bulundu. Bunun üzerine B.V. isimli şahıs gözaltına alındı ve işlemleri yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK, PASAPORT VE BELGE ÇIKTI
B.V. isimli şahıstan ele geçirilen dijital materyaller ve sahte dokümanlar oluşturulan özel ekip tarafından incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, lamine, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport örnekleri, QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte ve gerçek kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleri, pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olan yazıcı, farklı ülkelere ait vize belgelerine ait fotoğraflar tespit edildi.
ÖRGÜT ÜYELERİNE SAHTE KİMLİK SAĞLIYORMUŞ
Yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alınan B.V. isimli şahsın DEAŞ terör örgütüne faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirildi.