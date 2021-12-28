Son dakika | Sahte kimlikle Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı! G-87 kodlu DEAŞ’lı...

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK, PASAPORT VE BELGE ÇIKTI

B.V. isimli şahıstan ele geçirilen dijital materyaller ve sahte dokümanlar oluşturulan özel ekip tarafından incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, lamine, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport örnekleri, QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte ve gerçek kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleri, pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olan yazıcı, farklı ülkelere ait vize belgelerine ait fotoğraflar tespit edildi.