Son dakika | Yargıda yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor! İşte değişiklikler

Son dakika haberler: Sulh ceza hakimliğince verilen tutuklama ve adli kontrol kararlarına yapılacak itirazların, başka bir sulh ceza hakimliği yerine bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemelerine yapılmasına 1 Ocak 2022'de başlanacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek değişiklikler arasında sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına yönelik itiraz usulleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

Buna göre, sulh ceza hakimliklerinin söz konusu kararlarına yapılacak itirazlar, başka sulh ceza hakimlikleri yerine 1 Ocak'tan itibaren bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimlerince karara bağlanacak.