Törenle tapularına kavuştular

Sancaktepe Belediyesi tarafından Abdurrahmangazi, Akpınar, Osmangazi, Eyüp Sultan ve Veysel Karani Mahallesi'nde tapu sorunu çözülen 93 hak sahibi için tapu teslim töreni yapıldı. Belediye Başkanlığında düzenlenen ve Başkan Şeyma Döğücü'nün de hazır olduğu programda 5 mahalleden toplamda 93 hak sahibi tapularına kavuştu.



DÖĞÜCÜ: ''SANCAKTEPE'DE TAPUSUZ MÜLK KALMAYACAK''

Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü programda yaptığı konuşmada görev süresi boyunca belediye olarak en büyük hedeflerinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunu altını çizerek "Vatandaşlarımız ile özelikle Halk günleri ve mahalle toplantılarında bir araya geldiğimizde tapularla ilgili tarafımıza bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarfettik. Vatandaşımızın menfaatine uygun olacak şekilde pazarlıklar yaparak bugün, 93 tapuyu daha hak sahiplerine teslim ettik. İlçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" şeklinde konuştu.

Tapu dağıtım töreni, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Konu ile düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Belediye Başkanımız Av.Şeyma Döğücü'ye teşekkürlerini iletti.