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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Turkovac’a dünyadan talep yağıyor

Turkovac’a dünyadan talep yağıyor
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan: Turkovac aşısıyla ilgili yurt dışından da çeşitli talepler bize ulaşıyor, bu talepleri karşılamak için de gerekli hazırlıklar, planlamalar yapılıyor. İlaç, aşı, tanı kiti yani medikal teknolojiler açısından da kendi kendine yetebilme çok önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada milli ve yerli ürünlerin geliştirilmesi son derece önem taşıyor. AA

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Turkovac’a dünyadan talep yağıyor
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