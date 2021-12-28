Turkovac’a dünyadan talep yağıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan:
Turkovac aşısıyla ilgili yurt dışından da
çeşitli talepler bize ulaşıyor, bu talepleri karşılamak
için de gerekli hazırlıklar, planlamalar
yapılıyor. İlaç, aşı, tanı kiti yani medikal teknolojiler
açısından da kendi kendine yetebilme çok
önemli bir parametre olarak karşımıza
çıkıyor. Bu noktada milli ve
yerli ürünlerin geliştirilmesi
son derece
önem
taşıyor.
AA
3 BÜYÜKŞEHİRDEN SEVİNDİREN HABER
SAĞLIK
Bakanlığı'nın 100 bin kişide haftalık Kovid-19 verilerine göre, 11-17 Aralık arasında İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'deki vaka sayıları bir önceki haftaya göre düştü. Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan iller ise Rize
, Isparta
, Artvin
, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan olarak sıralandı. ANKARA