Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak

Savunma Sanayii Başkanlığı
(SSB) koordinasyonunda 2022'ye damga vuracak projelerde yaşanacak kritik gelişmelerle Türk askeri daha da güçlenecek. Türk savunma sanayiinin gururu yerli İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak.
MMU PARÇALARI TAMAMLANACAK:
Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. Sadece motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak.
ATAK 2 VE HÜRJET UÇACAK:
Yerli taarruz helikopteri Atak
'ın geliştirilmiş modeli Atak 2 prototipi 2022 başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Jet Eğitim Uçağı
Hürjet de 2022 sonunda uçacak.
EN BÜYÜK DONANMA SAVAŞ PLATFORMU:
Uçak gemisi TCG Anadolu
2022'de TSK'ya teslim edilecek. TCG İstanbul Fırkateyni
'nin ise liman ve deniz kabul testlerine başlanacak.
ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ: Altay Ana Muharebe Tankı
'nın motoru 2022 yılı başında entegre olarak çalıştırılacak.
ADIM ADIM SİPER'E:
2022'de uzun menzilli "Siper" hava savunma sistemi için çalışmalar hızlandırılacak. Sistem, 2023'te envantere girecek.