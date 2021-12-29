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Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:20

5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da

5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da

Sağlıklı, kesintisiz ve ekonomik içmesi suyunu Bursa’nın her köşesine ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı su tarifeleri kıyaslandığında Türkiye’nin en büyük 5 şehri arasında suyu en ekonomik şekilde vatandaşla buluşturan belediye oldu.

Bursa'nın 17 ilçesini de sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürecek. BUSKİ, 2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1.24 TL olarak belirlerken, içme suyu bedeli faturalara 6.22 TL olarak yansıyacak.

Bu fiyatla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu Türkiye'nin en büyük beş şehri orasında su fiyatlarının en ekonomik uygulanacağı şehir Bursa oldu. Yeni yılda uygulanacak tarifelere göre suyun metreküp fiyatı Antalya'da 8.82, İzmir'de 7.56, İstanbul'da 6.55, Ankara'da 6.35 ve Bursa'da 6.22 TL olacak.

Katı atık bedeli alınmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yılın son toplantısında konuyu gündeme getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sonda olmaktan mutlu olduğumuz konular da var. Türkiye'nin en büyük 5 şehrinde en uygun su Bursa'da" diyerek, konuyu meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Aktaş, bu arada su faturalarından çıkarılan katı atık toplama bedellerini, Büyükşehir olarak toplamama konusundaki kararlılıklarının da altını çizdi.

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5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
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