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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Akşener’e Uşak’ta tepki: Şehitlere saygı duyun

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Akşener’e Uşak’ta tepki: Şehitlere saygı duyun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak ziyareti sırasında protesto edildi. Bir vatandaş, Akşener'e "Şehitlere saygı duyun. Duymuyorsanız defolun gidin. Ülkeyi satamazsınız" diye bağırdı. Uşak'a bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaş, Akşener'e esnaf ziyareti yaparken cadde üzerinde "Burası Türkiye. Şehitlere saygı duyun. Duymuyorsanız defolun gidin. Ülkeyi satamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşın protestosunun ardından İYİ Partililer polisi çağırarak vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı. Protestolara aldırış etmeyen Akşener esnaf ziyaretine devam etti.
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Akşener’e Uşak’ta tepki: Şehitlere saygı duyun
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