Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız

"YENİ BİR ALGI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kurum, ülkenin dört bir yanında, 81 ilin tamamında, 84 milyon vatandaşa hizmet ettiklerinin altını çizerek, "Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale getirirken temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İller Bankasıyla belediyelerin, finansal yardım, danışmanlık, teknik ve proje desteğine kadar her alanda yanlarında olmayı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları belirtti: