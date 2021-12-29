Haberler Gündem Haberleri Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:43 Son Güncelleme: 29.12.2021 16:43

Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

AA
Bursa’da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Gelen bilgiye göre Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttükleri bilgisi edinilen Suriye ve Irak uyruklu 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün 7 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA