Evlat nöbetinde aile sayısı 251’e ulaştı

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor. Eylemin 849'uncu gününde bir ailenin daha evlat nöbetine katılımıyla sayı 251'e yükseldi. Adla Yıldırım, 2014'te kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akif Yıldırım
için eyleme katıldı. Aileler Yıldırım'ı Türk bayraklı ve "Kahrolsun PKK-HDP" sloganları ile karşıladı. Diyarbakır'ın Silvan
ilçesinden HDP il binası önüne gelerek annelerin evlat nöbetine katılan anne Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif'in, Kuzey Irak
'a çalışmaya gittiğini belirterek, orada terör örgütü tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Elinde oğlunun fotoğrafı ile çağrıda bulunan anne Adla Yıldırım, "Annelerin evlatlarına kavuştuğunu görünce eyleme katıldım. Mehmet'im teslim ol, devletine sığın" ifadelerini kullandı.