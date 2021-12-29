Fahiş fiyat denetimleri sıklaştırıldı! Zonguldak’ta 4 markete tutanak tutuldu

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Denetimlerin tüm marketlerde devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Halit Aydın, "Bugün yapılan denetimlerde 4 ayrı markete tespit edilen çeşitli sebeplerden tutanak tuttuk. Şikayet konusu olan fahiş fiyatlar ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığına yönelik denetimler devam edecek" dedi.