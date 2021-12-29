Gara’da TSK-MİT ortak operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Pençe Harekâtları' ile terör örgütü ağır darbe alırken, Kuzey Irak'ın gara bölgesinde MİT tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, bir grup PKK'lı teröristin, bölgede bulunan askeri üs noktaları ile operasyon birliklerine saldırı yapmak için hazırlık içerisinde oldukları tespit edildi.

Bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve keşif gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışma sonucu, PKK'lı teröristlerin gara bölgesinde yerleri tespit edildi. Operasyon için Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçağı PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeyi nokta atışıyla vurdu.

Operasyonda, 9 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde sorumlu düzeyde örgüt elemanın da yer aldığı belirlenirken, kimlik tespit çalışmaları sürüyor.