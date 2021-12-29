Kurum: "Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız"





'REKLAM VE ALGI FAALİYETLERİ'

İstisnasız tüm şehirleri, yaptıkları projelerle daha yaşanabilir hale getirirken, temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin de yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirten Bakan Kurum, açıklamasının devamında, şu ifadelere yer verdi:



"İller Bankamızla biz; belediyelerimizin, finansal yardımdan danışmanlığa, teknik ve proje desteğine kadar her alanda yanlarında olmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz devletimizin her türlü imkanını şehirlerimiz ve milletimiz için seferber etmişken; bu tip açıklamalarla yine hayali mağduriyetler oluşturulduğunu da üzülerek görmekteyiz. Milletimiz, bu yolla kabiliyetsizliklerin gizlenmeye çalışıldığını çok iyi bilmektedir. Varlıklarını reklam ve algı faaliyetlerine borçlu olanların, şehirlerimize zaman kaybettirmekten başka hiçbir anlamı olmayan bu hareketlerinin, aziz milletimizin nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bu iddiaların sahipleri; konu, şehri ihya etmek, şehri geliştirmek olduğunda yatırımla, projeyle, üretimle aralarına 'mesafe' koyanlardır. Kendi işleri dışında her konunun uzmanı, kendi sorumluluk alanı dışında her işin takipçisi olanlardır. Millete hizmet vizyonlarını; 'musluk açılışı' ve 'heykelperestlik'ten ileri götüremeyenlerdir. Milletimiz şunu iyi bilmelidir ki; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir ayrım gözetmeksizin; şehirlerimize ve milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu cennet vatanın her şehri için iyinin, güzelin, doğrunun ve hayırlının yanında olmaya devam edeceğiz, şehirlerimizi 'algının ve kifayetsizliğin' insafına asla terk etmeyeceğiz."



