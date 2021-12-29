Reyhanlı saldırısı şehidinin 17 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

Kaza, 9 Aralık günü merkez Meram ilçesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Altı yol kavşağı istikametinden seyir halinde olan Mücahit Y. (25) idaresindeki otomobil, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Karakuş'a çarptı.
Kafasını yere vurması üzerine ağır yaralana genç kız, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Özel Enderun Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan genç kız, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü Mücahit Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen 52 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda şehit olan Muhammed Ali Karakuş'un kızı olan Elif Karakuş, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıfettah Mezarlığında toprağa verildi.
3 çocuk annesi Seniha Karakuş'un eşini kaybettikten sonra Konya'ya taşındığı öğrenildi.