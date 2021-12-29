Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır.

Son dakika: Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kısa sürede yasa çıkarılacak | Video

"YAPILAN MEVZUAT DAHA NET BİR ŞEKİLDE OLACAK"

Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.