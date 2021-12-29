Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekonomide Türkiye Modeli'nin MYK'da kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti. Terörle mücadele konusuna değinen Ömer Çelik, "Silahlı kuvvetlerimizin güçlü operasyonları devam ediyor" dedi.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Ermenistan'la normalleşme sürecine vurgu yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bu normalleşme sürecine olumlu bakmasıdır. Türkiye, Azerbaycan sürece olumlu baktığı için adım atıyor. İlk adım İstanbul-Erivan uçuşları olabilir" ifadelerini kullandı.