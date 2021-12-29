Son dakika: Bakan Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli aşımız TURKOVAC'ı, salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 1998'de verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum."