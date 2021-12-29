SON DAKİKA: Batman’da suç örgütüne büyük baskın! Pitbull köpekleri silah gibi kullanıyorlar...

Batman'da polis başarılı çalışması neticesinde silahlı suç örgütü çökertildi. Uyuşturucu tacirliği ve el yapımı bomba saldırısı gibi birçok suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirliği yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde M.S.A., C.A., R.K., İ.I., M.Ş.M., O.K., A.S., N.I., Ş.G., E.K., İ.A. , A.K. isimli şüphelilerden oluşan oluşumun "Silahlı Suç Örgütü" olduğu tespit edilerek soruşturma kapsamı genişletildi. Liderliğini M.S.A isimli şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütünün Çarşı Mahallesinde kiraladıkları ofise , polis baskınlarına önlem için demir mazgallı kapı, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri uyuşturucu madde bağımlılarına sattıkları, uyuşturucu madde satışından dolayı husumet yaşadıkları kişilere karşı bombalı ve silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin geniş kapsamlı soruşturması kapsamında örgütün 29 olaya karıştığı ortaya çıktı. Suç örgütü lideri ile birlikte örgüte yardım ve yataklık yapan toplam 16 şüphelinin yakalanması için şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenendi. Aralarında örgüt lideri M.S.A'nın ve örgüt yöneticilerinin de olduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde ve operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 adet parça tesirli el yapımı bomba, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve devre elemanları, el yapımı bomba yapımında kullanılan 2 kilo 731 gram ağırlığında kahve renkli iri ve ufak taneli ANFO diye tabir edilen madde, el yapımı bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen toplam ağırlığı 312.6 gram olan 25 adet torpil, el yapımı bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 212.1 gram ağırlığında gri renkli toz madde, el yapımı bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen granül halde toplam ağırlığı 319.5 gram gelen beyaz renkli ufak tanecikli kimyevi gübre olduğu değerlendirilen madde, 13 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet mermi, 2 adet balta, 2 adet pala, 1 adet ucuna neşter ve çivi takılmış sopa, fişek olarak tabir edilen satışa hazır vaziyette 72 parça metamfetamin maddesi, 9 parça sentetik kannobinoid maddesi, 3 parça esrar maddesi ele geçirildi.
"PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİ BİR SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR"
Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çökeltilen silahlı suç örgütüne ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğümüz özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorsunuz. Batman Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekiplerimiz bir süre önce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çalışma yapmıştı. Yapmış olduğu bu çalışmada uyuşturucu madde satıcısı olan grubun aslında sadece uyuşturucu satmadığı daha büyük çaplı bir suç örgütü olduğunu tespit ettiler ve bu tespit üzerine emniyet ekiplerimiz soruşturmayı derinleştirdiler. Bir süredir bu silahlı örgüt üzerinde çalışıyorlardı. Sonuçta dün büyük çaplı bir operasyon yaptı. emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ve bu operasyon sonucunda tespit etmiş olduğumuz tam 23 şüpheli ile ilgili işlem yapıldı. Bu 23 şüphelinin 7'si zaten başka suçlardan cezaevindeydi. Kalan 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldık. Bu çeteler aynı zamanda pitbul cins hayvanları bir silah olarak da kullanıyorlar. Nitekim bu operasyonda da bir kaç tane yasaklı cins köpek yine bu bölgede bulduk. Bu suç örgütünün ininde bulduk. " dedi.