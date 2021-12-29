SON DAKİKA: Batman’da suç örgütüne büyük baskın! Pitbull köpekleri silah gibi kullanıyorlar...

"PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİ BİR SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR"

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çökeltilen silahlı suç örgütüne ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğümüz özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorsunuz. Batman Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekiplerimiz bir süre önce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çalışma yapmıştı. Yapmış olduğu bu çalışmada uyuşturucu madde satıcısı olan grubun aslında sadece uyuşturucu satmadığı daha büyük çaplı bir suç örgütü olduğunu tespit ettiler ve bu tespit üzerine emniyet ekiplerimiz soruşturmayı derinleştirdiler. Bir süredir bu silahlı örgüt üzerinde çalışıyorlardı. Sonuçta dün büyük çaplı bir operasyon yaptı. emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ve bu operasyon sonucunda tespit etmiş olduğumuz tam 23 şüpheli ile ilgili işlem yapıldı. Bu 23 şüphelinin 7'si zaten başka suçlardan cezaevindeydi. Kalan 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldık. Bu çeteler aynı zamanda pitbul cins hayvanları bir silah olarak da kullanıyorlar. Nitekim bu operasyonda da bir kaç tane yasaklı cins köpek yine bu bölgede bulduk. Bu suç örgütünün ininde bulduk. " dedi.