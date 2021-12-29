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Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:02 Son Güncelleme: 29.12.2021 10:12

Son dakika: "Eren Kış-14 operasyonu" başladı

Son dakika: Eren Kış-14 operasyonu başladı

Son dakika haberi: Batman’da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 620 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-14 (GÖMÜK) ŞEHİT J.ASB.KD.ÜÇVŞ SÜLEYMAN GÜR" Operasyonu başlatıldı.



Son Dakika: Eren Kış-14 operasyonu başladı | Video




Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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Son dakika: "Eren Kış-14 operasyonu" başladı
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