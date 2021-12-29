Son dakika: "Eren Kış-14 operasyonu" başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-14 (GÖMÜK) ŞEHİT J.ASB.KD.ÜÇVŞ SÜLEYMAN GÜR" Operasyonu başlatıldı.









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Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.