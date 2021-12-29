SON DAKİKA: YPG/PKK’lı teröristler ÇNRA’larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...

MSB: SERT KARŞILIK VERDİK, 8 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." denildi.