SON DAKİKA: YPG/PKK’lı teröristler ÇNRA’larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin ÇNRA ve havanlarla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıya anında karşılık verilirken, 8 terörist öldürüldü. Operasyonun görüntüleri de MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
MSB: SERT KARŞILIK VERDİK, 8 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." denildi.
NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde, terör hedeflerinin tespit edildiği ve operasyonun anbean yürütüldüğü anlar yer alıyor. Teröristlerin, ÇNRA'larla yaptığı atışlara, OBÜS'lerle karşılık veriliyor.
İşte o görüntüler:
Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi. pic.twitter.com/AzLqC5wx5U— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2021