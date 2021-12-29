Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:17 Son Güncelleme: 29.12.2021 11:32

SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...

SON DAKİKA: YPG/PKK’lı teröristler ÇNRA’larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı gerçekleştirdiğini, anında çok sert karşılık verildiğini ve 8 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin ÇNRA ve havanlarla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıya anında karşılık verilirken, 8 terörist öldürüldü. Operasyonun görüntüleri de MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

MSB: SERT KARŞILIK VERDİK, 8 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." denildi.

NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde, terör hedeflerinin tespit edildiği ve operasyonun anbean yürütüldüğü anlar yer alıyor. Teröristlerin, ÇNRA'larla yaptığı atışlara, OBÜS'lerle karşılık veriliyor.

İşte o görüntüler:

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SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
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