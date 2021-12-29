TBMM Başkanı Şentop 3. dozu TURKOVAC oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla
ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Şentop, "Birkaç gün içinde Güney Afrika
'daki bir mutantı Hollanda
'da, İngiltere'de görebiliyoruz. Birkaç gün sonra Avustralya
'da görebiliyoruz. Batı Avrupalılar genelde küreselleşmeyi paranın hızlı ve serbest dolaşımı, insanın, özellikle emeğin hızlı ve serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı olarak görüyorlardı ama hastalıklar ve virüsler de serbest dolaşıyor, küresel... Hastalık küresel olduğu gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel olmalı" dedi. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yapıldığını hatırlattı. Türkiye
'nin. TURKOVAC
'a kullanım onayı aldığına dikkati çeken Şentop, "Ben kendim de üçüncü dozu TURKOVAC oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, elimizdeki imkânlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.