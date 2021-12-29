Yerli aşı TURKOVAC’da peş peşe son dakika gelişmeleri: Çok ciddi bir sonuç

Son dakika haberler: Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu. Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı. Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi.