Başkan Erdoğan, ’Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.
Başkan Erdoğan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafını tercih etti.
Başkan Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.