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Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:40 Son Güncelleme: 30.12.2021 22:46

Başkan Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

AA
Başkan Erdoğan, ’Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

Başkan Erdoğan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafını tercih etti.



Başkan Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.

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Başkan Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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