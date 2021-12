CHP’li belediyeler parti teşkilatlarına çalışıyor! Seyit Torun’dan CHP’li belediyelere talimat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u AK Partili belediyelere imtiyaz sağladığı iddiasıyla eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin parti teşkilatına destek olması talimatı verdi. Torun; belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, il ve ilçe örgütlerinden gelen taleplere hassasiyet gösterilmesini istedi.

PROPAGANDA ÇALIŞMASI YAPILACAK

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un imzasıyla gönderilen mesajda, şu ifadeler yer aldı: "EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek adına İl Başkanlıklarımızca Emekli Dernekleri, EYT'liler İlgili Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte kent meydanlarında 7 Ocak 2022 Cuma günü saat:14:00'da eş zamanlı olarak 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' ile ilgili basın toplantısı ve akabinde bir propaganda çalışması yapacaklardır."

ÖZEN GÖSTERİLSİN

Gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini belirten Torun, "Bu hususta belediyelerimizin il/ilçe örgütlerimizden gelecek afişleme ve billboard kiralama talepleri üzerinde hassasiyetle durması önem arz etmektedir. Konu hakkında gerekli özeni göstermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim." dedi.

Bakan Kurum'dan CHP'li büyükşehir belediyelerinin "ayrımcılık" iddialarına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız

BAKAN KURUM: YENİ BİR ALGI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale getirirken temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

İller Bankasıyla belediyelerin, finansal yardım, danışmanlık, teknik ve proje desteğine kadar her alanda yanlarında olmayı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları belirtti:

"Biz devletimizin her türlü imkanını şehirlerimiz ve milletimiz için seferber etmişken, bu tip açıklamalarla yine hayali mağduriyetler oluşturulduğunu da üzülerek görmekteyiz. Milletimiz, bu yolla kabiliyetsizliklerin gizlenmeye çalışıldığını çok iyi bilmektedir. Varlıklarını reklam ve algı faaliyetlerine borçlu olanların, şehirlerimize zaman kaybettirmekten başka hiçbir anlamı olmayan bu hareketlerinin, aziz milletimizin nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bu iddiaların sahipleri, konu şehri ihya etmek, şehri geliştirmek olduğunda yatırımla, projeyle, üretimle aralarına 'mesafe' koyanlardır. Kendi işleri dışında her konunun uzmanı, kendi sorumluluk alanı dışında her işin takipçisi olanlardır. Millete hizmet vizyonlarını, 'musluk açılışı' ve 'heykelperestlikten' ileri götüremeyenlerdir.

Milletimiz şunu iyi bilmelidir ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir ayrım gözetmeksizin, şehirlerimize ve milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu cennet vatanın her şehri için iyinin, güzelin, doğrunun ve hayırlının yanında olmaya devam edeceğiz, şehirlerimizi 'algının ve kifayetsizliğin' insafına asla terk etmeyeceğiz."