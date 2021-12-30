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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Emine Erdoğan’dan Aselsan’a tebrik

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Aselsan’a tebrik
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yeşil Dünya Elçisi seçilen Aselsan'ı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Aselsan'dan göğsümüzü kabartacak bir haber aldım. Yaptıkları #SıfırAtık ve İklim Değişikliği çalışmaları ile uluslararası arenada kabul gören Yeşil Dünya Elçisi unvanına layık görüldüler. Aselsan'ın çalışmalarını bizzat yerinde görme fırsatı bulmuştum. Kendilerini tebrik ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum."
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Emine Erdoğan’dan Aselsan’a tebrik
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