Emine Erdoğan’dan Aselsan’a tebrik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yeşil Dünya
Elçisi seçilen Aselsan
'ı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Aselsan'dan göğsümüzü kabartacak bir haber aldım. Yaptıkları #SıfırAtık ve İklim Değişikliği çalışmaları ile uluslararası arenada kabul gören Yeşil Dünya Elçisi unvanına layık görüldüler. Aselsan'ın çalışmalarını bizzat yerinde görme fırsatı bulmuştum. Kendilerini tebrik ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum."